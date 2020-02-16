شكرا لبحثكم عن خبر تصريح جديد من التحالف بشأن سقوط طائرة مقاتلة سعودية في اليمن واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.

وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.