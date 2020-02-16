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تصريح جديد من التحالف بشأن سقوط طائرة مقاتلة سعودية في اليمن واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده العقيد الركن تركي المالكي، أنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.

وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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