شكرا لبحثكم عن خبر الموهبة اليمنية”هشام اليمني” يتأهل المواجهة الأخيرة من برنامج ذا فويس كيدز... فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تأهل الموهبة اليمنية الطفل هشام اليمني إلى مرحلة المواجهة الأخيرة في برنامج ذا فويس كيدز .

وقدم الطفل اليمني هشام اليمني اغنية ياسلام على حبي وحبك مع الطفلة التونسية نسرين بوشناق والطفل الفلسطيني اياد قدوره .

وبعد المواجهة بين المتسابقين اختارت نانسي عجرم الطفل اليمني هشام ليتأهل إلى المرحلة المقبلة من المواجهة الأخيرة قبل الانتقال للمرحلة المباشرة

وكان الطفل هشام اليمني قد أثار إعجاب الكثير بسبب جمال صوته .

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