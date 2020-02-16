شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على مصير وجنسية قائدي طائرة ”التورنيدو” عقب سقوطها في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تضاربت الانباء حول مصير قائدي طائرة "التورنيدو" عقب سقوطها في محافظة الجوف، بين مصادر محلية ترى أن مليشيا الحوثي قامت باسرهم، وأخرى تذكر أنه تم انقاذهم عبر طائرة سعودية أخرى.

و قالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أنه بعد سقوط المقاتلة السعودية نتيجة لعطل فني تم أسر الطيارين، الذين تتضارب الروايات حول جنسياتهما، وما اذا كانا سعوديين، أم بريطانيين.

واشارت المصادر الى ان أحدهم مصاب ويرجح ان يكون مساعد الطيار، ليقوم بعدها طيران التحالف باستهداف منازل المواطنين المتهمين بالقبض على الطيار .

ولفتت المصادر إلى أنه بعد سقوط المقاتلة السعودية "تورنيدو" مساء أمس غرب مديرية المصلوب بنصف ساعة، شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت ثلاثة منازل تسكنها ثلاث أسر مكونه من 40 شخصا، بهدف تشتيت انتباه الناس واشغالهم بانتشال الجثث واسعاف المصابين بغرض التغطية على انسحاب الطيار ومساعده والذين نزلوا بالبارشوت قرب تلك المنازل .

وبينت المصادر بأن الطيران قام بضرب المنازل بهدف تشتيت الإنتباه لتهريب الطيارين ولكن الخطة فشلت نتيجة لاتجاه الطيارين شمال غرب المصلوب إلى منطقة الظلفان بمديرية المطمه التي يسيطر عليها مسلحي الحوثي .

وأستدركت المصادر بأن الطيارين لو اتجهوا شرقا لوصلوا إلى مديرية المصلوب الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية والتي لا تبعد عنهم إلا ثلاثة كيلوا متر فقط .

و تضاربت الأنباء حول تعرض ثلاثة منازل لمواطنين يمنيين بمحافظة الجوف لأكثر من غارة جوية من قبل طيران التحالف العربي .

وكان مصدر استخباراتي، ذكر بأن مسلحي مليشيا الحوثي تمكنوا فجر اليوم، من القبض على طيارين يحملان الجنسية البريطانية عقب إسقاط طائرتهم الحربية من نوع تورنيدو في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف 170 كم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وأعترف التحالف العربي مساء اليوم، بأحتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ بموقع سقوط الطائرة بمحافظة الجوف.