شكرا لبحثكم عن خبر الموهبة اليمنية خديجة عمران تتأهل إلى المواجهة الأخيرة من مسابقة ”ذا فويس كيدز” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الموهبة اليمنية خديجة عمران تتأهل إلى المواجهة الأخيرة من مسابقة ”ذا فويس كيدز” تأهلت المتسابقة اليمنية خديجة عمران اليلة إلى المواجهة الأخيرة من مسابقة ذا فويس كيدز على قناة mbc. Advertisements وغنت خديجة عمران مع متسابقتين من فريق عاصي أغنية "حارة السقايين"، وكان أداءها الأفضل مما جعلها تتأهل إلى المواجهات الأخيرة في ذا فويس كيدز 2020. والطفلة خديجة عمران من محافظة عمران اليمنية، ولها أعمال فنية منشورة على قناتها في اليوتيوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموهبة اليمنية خديجة عمران تتأهل إلى المواجهة الأخيرة من مسابقة ”ذا فويس كيدز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.