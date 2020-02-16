شكرا لبحثكم عن خبر مسلح حوثي يقتل سائق تاكسي بصنعاء أمام أعين الجميع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية وشهود عيان، السبت، أن مسلح حوثي يقود طقم تابع للمليشيا أقدم على قتل سائق تاكسي أجرة في حي شميلة بالعاصمة صنعاء.

وأفاد شهود عيان بأن المسلح الحوثي والذي كان يقود طقم طلب من سائق التاكسي بإن يفسح له الطريق، لكن سائق التاكسي لم يتمكن من ذلك نتيجة الازدحام المروري في الشارع قبل أن يقدم المسلح الحوثي على النزول من على متن الطقم الذي يقوده نحو سائق التاكسي ويرديه قتيلاً.

وأشار الشهود الى أن المسلح الحوثي أطلق عدة أعيرة نارية بشكل متعمد صوب سائق التاكسي أردته قتيلاً على الفور، مؤكدين أن القاتل عاد إلى الطقم الذي يستقله دون عناء وواصل طريقه.

وارتكب العشرات من مسلحي المليشيا، جرائم قتل بحق المواطنين العزل، دون أي أسباب تذكر.