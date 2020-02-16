شكرا لبحثكم عن خبر سائق تاكس يمني يتعرض لضربة في راسه من قبل زبون في نيويورك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض يمني يعمل سائق تاكسي لضربة بحديد برأسه يرقد على اثرها في المستشفى بالعناية المركزة في نيويورك. وقال مواطنون:ان محمد علي الجحافي سائق تاكسي تعرض لعمل اجرامي من قبل احد الركاب. Advertisements واضافوا:حيث تعرض لخبطة على الراس تعرض لها من قبل احد الركاب. ويرقد المواطن اليمني في احدى مستشفيات نيويورك منذ ايام.

وكان يمني اخر قد تعرض لعملية قتل عندما هاجمه جماعه حاولت سرقته .

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