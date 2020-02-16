شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تقتحم منزل مالك شركة صرافة في صنعاء وتنهب 200 مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت اليوم السبت، على اقتحام منزل مالك شركة المجذوب للصرافة في العاصمة صنعاء ونهبت أموال تقدر بعشرات الملايين.

وحسب المصادر، فإن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على اقتحام منزل المجذوب للصرافة، في أمانة العاصمة "صنعاء"ونهبت نحو 200 مليون ريال من العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

يُذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت نهاية العام الماضي منع تداول العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، وهددت بعقوبات صارمة بحق المخالفين، وشنت العديد من الحملات الأمنية ضد ملاك شركات الصرافة والمحلات التجارية خلال الفترة الماضية.

وفي ذات السياق، ذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية اختطفت أربعة من أفراد أسرة المجذوب واقتادتهم إلى جهة مجهولة.