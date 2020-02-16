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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
الخليج 365 ـ خاص
ننشر فيما يلي آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد، شباط 16، 2020:
سعار الصرف في صنعاء
الريال السعودي
شراء: 157.2 - 157
بيع: 157.5 - 157.6
الدولار الاميركي
شراء: 595.5 - 595
بيع: 598 - 597
أسعار الصرف في عدن
الريال السعودي
شراء: 173
بيع: 174
الدولار الاميركي
شراء: 655
بيع 660
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