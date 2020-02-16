شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 الخليج 365 ـ خاص ننشر فيما يلي آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد، شباط 16، 2020:

سعار الصرف في صنعاء الريال السعودي شراء: 157.2 - 157 بيع: 157.5 - 157.6 الدولار الاميركي شراء: 595.5 - 595 Advertisements بيع: 598 - 597 أسعار الصرف في عدن الريال السعودي شراء: 173 بيع: 174 الدولار الاميركي شراء: 655 بيع 660

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