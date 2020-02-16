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تعرف على آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

تعرف على آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن

الخليج 365 ـ خاص

ننشر فيما يلي آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد، شباط 16، 2020:

 

 

 

سعار الصرف في صنعاء

 

الريال السعودي

 

شراء: 157.2 - 157

 

بيع: 157.5 - 157.6

 

 

 

 

 

الدولار الاميركي

 

شراء: 595.5 - 595

 

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بيع: 598 - 597

 

 

 

 

 

 

 

أسعار الصرف في عدن

 

الريال السعودي

 

شراء: 173

 

بيع: 174

 

 

 

الدولار الاميركي

 

شراء: 655

 

بيع 660

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