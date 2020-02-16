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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثيون يستميتون لانتشال جثة قائد حوثي كبير..لكن حدث مالم يكن في الحسبان وارعب الحوثيين ودفعهم للفرار وترك الجثة في مكانها ( 2 صور )

2020/02/16 الساعة 07:26 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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