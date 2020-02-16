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صنعاء - ياسمين الخيامي - رجل ذكي جدا اوقع بلص هارب بطريقة فريدة لا تخطر على البال..لكن الشرطة غضبت منه وطلبت منه هذا الطلب الصادم ( شاهد بالصورة الحيلة الذكية للرجل )

2020/02/16 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر رجل ذكي جدا اوقع بلص هارب بطريقة فريدة لا تخطر على البال..لكن الشرطة غضبت منه وطلبت منه هذا الطلب الصادم ( شاهد بالصورة الحيلة الذكية للرجل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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