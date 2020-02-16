شكرا لبحثكم عن خبر إصابة أربع نساء إثر انفجار مقذوف حوثي في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب انفجار مقذوف متفجر من بقايا المليشيا الحوثية، السبت، بإصابة أربع نساء في محافظة الضالع.

وذكر" المركز الإعلامي لمحور الضالع" أن النسوة أصبن بجروح متفرقة، في عزلة بَاجَة وسط منطقة حجر شمال غربي المحافظة، وتم اسعافهنّ إلى مستشفى النصر العام وسط المدينة.

وأشار المركز الى أن جميع الضحايا أصبنّ بإصابات طفيفة، توزعت في مناطق الصدر والأيدي والأرجل والوجه، و يرقدن الآن في المستشفى لتلقي العلاج، وجميعهنّ حالتهنّ مستقرة.

ولفت المركز الى أن النساء المصابات كنّ في أحد الأودية الواقعة غرب عزلة بَاجَة يجمعنّ الحطب ليتفاجأن بحدوث الإنفجار بعد رؤيتهنّ للمقذوف و إقدامهنّ على تحريكه.

وتأتي هذه الحادثة بعد مرور حوالي أسبوعين من انفجار لغم أرضي بأحد الأطفال في عزلة الرَّيبي، أدى إلى فقدان إحدى ساقيه.

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