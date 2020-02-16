شكرا لبحثكم عن خبر تعيين قائد عسكري جديد لمحور البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر عسكرية، السبت، بتعيين قائد عسكري جديد لمحور البيضاء.

وذكرت المصادر أن رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، أصدر قرارا بتعيين

العميدالركن عبدالرب صالح الأصبحي، قائداً لمحور البيضاء.

ولم يعلن القرار بشكل رسمي.

وتشهد جبهات القتال بمحافظة البيضاء، مواجهات متقطعة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين قائد عسكري جديد لمحور البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.