شكرا لبحثكم عن خبر شاب يقدم على قتل عمه في عدن ...تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف العقيد فضل علي النقيب الجحافي مدير شرطة كريتر عن حادثة مقتل مواطن فجر اليوم. وقال الجحافي :قام المدعو خلدون وليد سالم عبيد بقتل عمه عبدالرحمن سالم عبيد فجر هذا اليوم السبت 15 فبراير الساعه 3 فجرا. وتابع قائلا ثم تمكن من الهروب بعد ارتكاب جريمته بحق عمه في حي الرزميت. واشار ان الأسباب لازالت مجهوله والبحث جاري عن المتهم الذي ارتكب الجريمة.

واختتم بالقول تم مباشرة النزول إلى مسرح الجريمة بمشاركة فريق الادلة الجنائية ومعاينتها والتحقيق مستمر لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة

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