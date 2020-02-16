شكرا لبحثكم عن خبر في مبادرة وصفت بالشجاعة .. معلم يعلن عن عودته إلى التعليم وكسر الإضراب في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن معلم يمني عن عودته لممارسة مهامه في مدرسة بكريتر، وكسر الإضراب الذي دخل شهره الثاني في عدن وبعض المحافظات المحررة.

حيث أعلن المعلم باسل الباشا على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عودته لممارسة مهامة التدريسية في مدرسة كريتر.

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وجاء في نص منشوره مايلي :

#خلاص_كفاية_حرام

بناتي خلاص أنا وكلت أمري إلى الله في إنتزاع حقي وقررت من بكرة إن شاء الله العودة لأداء واجبي لعل الله يرضى عني ويسهل امري في الحصول على جميع حقوقي ..

خلاص تمام بكرة وانتم كمان أولياء الأمور شدوا حيلكم مش فرحانين بالإضراب لأنكم سكهتوا من حق العواف وحق المواصلات ..

الجدير بالذكر أن المعلمين والتربويين قد أعلنوا عن إضراب في العملية التعليمية في عدن وبعض المناطق المحرره، مطلع الفصل الدراسي الثاني.