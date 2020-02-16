شكرا لبحثكم عن خبر منظمة دولية توزع أغذية فاسدة في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد سكان محليون بمحافظة إب، السبت، أن أحد المنظمات الدولية وزعت للمواطنين أغذية فاسدة، للشهر الثاني على التوالي.

وذكر السكان في شكوى تلقاها "المشهد اليمني " أن منظمة كير توزع أغذية فاسدة غير صالحة للإستخدام الآدمي ومنها مادتي البر والدقيق على المواطنين في مديريتي العدين ومذيخرة في ظل صمت مطبق من الجهات الرسمية.

واتهموا المنظمة بتمرير صفقات مشبوهة لتصريف هذه الأغذية منتهية الصلاحية، فيما هم كالعادة ضحايا.

وتكررت عمليات توزيع الاغاثة الفاسدة للمواطنين من قبل منظمات دولية ومحلية، في أغلب المحافظات اليمنية.

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