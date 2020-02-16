الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في مأرب ويفشل تسلل حوثي في صعدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، من السيطرة على مواقع استراتيجية غربي محافظة مأرب،إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثي، بالتزامن مع إفشال عملية إلتفاف وتسلل مليشياوي على مواقعها في محافظة صعدة.

وقال قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن محمد الحبيشي، إن قواته سيطرت على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي مأرب.

وأضاف أن "السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده"، مؤكدا مواصلة قوات الجيش تحقيق تقدم في صرواح.

وأشار الحبيشي إلى تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال.

وفي سياق متصل، أحبطت قوات الجيش، اليوم السبت، محاولة تقدم لعناصر مليشيا الحوثي في محافظة صعدة.

وذكر قائد لواء (حرب1)، العميد محمد الغنيمي، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إثر تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل والتفاف على مواقع قوات الجيش في جبال عار بمديرية الصفراء.

وأكد على إفشال محاولة الحوثيين واستهداف تجمعاتهم وتعزيزاتهم بالمدفعية، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصرهم.

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