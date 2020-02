شكرا لبحثكم عن خبر أوباما يمتدح امريكي من اصل يمني لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

امتدح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مواطن أمريكي من أصول يمنية .

وقال أوباما عن المواطن الأمريكي اليمني الاصل احمد علوان في تغريدة بصفحته بتويتر: ياله من مثال عظيم على المواطنة هذا مايفعله يمكن أن يسبب تغيير عظيما لنا جميعا

‏وكان الشاب ذو الأصول اليمنيه احمد علوان انتشر بالإعلام الامريكي بعد ما قام بنشر فيديوهات في محله وهو يسأل زبائنة أسئلة الرياضيات وفي المقابل يعطيهم أي شيء يريدونه في المحل مجانا عند الإجابة وهو ما أثار إعجاب الإعلام الأمريكي والساسة الامريكان ومن بينهم أوباما.

Barack Obama

✔

@BarackObama

What a great example of citizenship, what each of us can do to make a difference for all of us: https://www.cnn.com/2020/02/10/us/new-york-deli-five-seconds-free-food-math-trnd/index.html …



This New York deli offers customers free food if they can solve simple math problems

A sandwich, a soda or maybe even a chocolate bar to satisfy a midnight craving: These are some of the many things you'd expect to find at a New York deli and convenience store.

cnn.com