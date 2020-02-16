شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن من صنعاء.. صدور قرار جمهوري للرئيس المشاط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن من صنعاء.. صدور قرار جمهوري للرئيس المشاط

جديد اب برس : Advertisements a href="https://yemen-now.com/news5603183.html">صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (20) لسنة 2020م بتعيين حزام محمد يحيى الأسد عضوا في مجلس الشورى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن من صنعاء.. صدور قرار جمهوري للرئيس المشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.