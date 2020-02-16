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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسن نصرالله يباغت الجميع ويكشف زيارة ‘‘ملك الموت‘‘ له لأخذ الإذن مني ليقبض روح قاسم سليماني وهكذا كان ردي عليه

أثار حوار غريب للأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني حسن نصر الله، موجة كبيرة من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف "نصر الله" عن حديث وصفه "بالفرضية" مع ملك الموت يطالبه فيه "أن يأخذه" بدلا من قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.

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حسن نصرالله يباغت الجميع ويكشف زيارة ‘‘ملك الموت‘‘ له لأخذ الإذن مني ليقبض روح قاسم سليماني وهكذا كان ردي عليه

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ونشرت وكالة "يونيوز الإيرانية" مقتطفات من لقاء أجرته مع حسن نصر الله وفيه حديثه المثير للجدل الذي قال فيه "في يوم من الأيام وقبل موت سليماني، بعد انتهائي من الصلاة في جلسة تعقيب خطر في بالي أن ملك الموت - هي فرضية يعني - (بحسب قوله) جاء إليّ وقال أنا ذاهب إلى لأقبض روح قاسم سليماني، لكن الله سبحانه وتعالى جعل استثناء وقال لي اذهب إلى فلان وقل له هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح قاسم سليماني وهو أن نقبض روحك".

ويواصل نصر الله قائلا: "أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي، ماذا أقول لملك الموت؟ أقول له أنت تأخذني أنا واترك الحاج قاسم سليماني".

ونشط في وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاق #ملك_الموت الذي غرد فيه عشرات الآلاف، ساخرين من حديث نصرالله فيما اعتبره آخرون ولاء معلن لولاية الفقيه الإيرانية.