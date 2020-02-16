شكرا لمتابعة خبر عن الجنرال الاحمر يوجه ضربة معلم للحوثيين ... مسئول رفيع في وزارة الدفاع وقيادي عسكري بارز تم اعتقاله في مأرب بهذه التهمة الخطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الجنرال الاحمر يوجه ضربة معلم للحوثيين ... مسئول رفيع في وزارة الدفاع وقيادي عسكري بارز تم اعتقاله في مأرب بهذه التهمة الخطيرة

كشفت مصادر مطلعة إلقاء القبض على مسئول عسكري بوازرة الدفاع اليمنية في مأرب، بتهمة التخابر مع المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن.

وأفادت المصادر وناشطون بمداهمة منزل مدير المخازن التابعة لهيئة الإسناد والدعم اللوجستي، مساء الجمعة، والقبض عليه وزوج ابنته.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

نعرف على هذه الحسناء العربية التي طلبت مبلغ فلكي مقابل اختراع علاج لـ”فيروس كورونا” ( صورتها + جنسيتها + فيديو مثير )

حسن نصرالله يباغت الجميع ويكشف زيارة ‘‘ملك الموت‘‘ له لأخذ الإذن مني ليقبض روح قاسم سليماني وهكذا كان ردي عليه

الجنرال الاحمر يوجه ضربة معلم للحوثيين ... مسئول رفيع في وزارة الدفاع وقيادي عسكري بارز تم اعتقاله في مأرب بهذه التهمة الخطيرة

حليف عسكري قوي للسعودية تخشاه " إيران" يفاجأ المملكة بتحول طاريء وخطوات تقارب غير مسبوقة مع العدو رقم 1 للسعودية

قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب في حالة خطرة جدا بالمستشفى وتحت الحراسة المشددة عقب محاولة القضاء عليه بطريقة لا تلجاء اليها الا النساء واشباه الرجل

فيروس كورونا القاتل يداهم هذه الاحياء السكنية التي يعيش فيها أكثر من 2 مليون مواطن يمني

«طارق عفاش» ترك عمه صالح وهو ينزف .. وهؤلاء الــ(7) الأشخاص الذين كانوا بجوار «صالح» في الساعات الأخيرة من حياته وتركوه يواجه مصيره المرعب

قيادي بارز في الجوف يضع على طاولة الرئيس هادي وعلي محسن والمقدشي وبن عزيز مطالبه ويضعهم أمام خيارين احلاهما مر ..تعرف على الخيارات الصعبة

الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري ويطيح بهذا القائد العسكري من منصبه الرفيع ويستبدله بقائد عسكري اخر ( الاسماء والمناصب )

عاجل.. هل تذكرون الطائرة الحربية السعودية التي اسقطها الحوثيين.شاهد الانتقام السعودي الرهيب الذي قهر ابو علي الحاكم وابكى كل الحوثيين

Advertisements

سعرها رخيص ولذيذة جدا ..تناول 3 حبات من هذه الفاكهة يوميا على الريق تمنحك فوائد صحية عديدة أبرزها علاج فقر الدم وتقوي فحولتك وتعيد نشاطك

اشجع قطة في العالم..لايجروء على فعلها لا النمور ولا الفهود ولا اشرس الحيوانات ..شاهد بالصورة ماذا حدث لهذه القطة الشجاعة التي تحدث ملك الغابة ( صورة )

تقرير بريطاني يوجه اتهام خطير للرئيس هادي ويكشف بالاسم الوزير الذي قدم له عمولة قدرها 20 مليون دولار مقابل الموافقة على هذه العملية ( تعرف على الوزير )

خبير روسي يباغت الجميع ويكشف عن نبتة يمنية مذهلة تتواجد في كل منزل يمني وتكافح الفيروس وتمنع من يتناوله من الاصابة بالفيروس القاتل

بعد عزله من إمامة جامع زايد في الإمارات.. الداعية “وسيم يوسف” يفاجئ الجميع ويتجه للغناء (فيديو)

الامير الوليد بن طلال يباغت الجميع ويعلن رسميا انه يثق ثقة مطلقة بالمغتربين المينيين ويصفهم بانهم انشط عمالة في العالم ويعدهم بانه سيجعل غالبيتهم سعداء ومن الاثرياء

شاهد.. أول ظهور فاضح لخطيبة ‘‘الوليد مقداد’’ نجم طيور الجنة .. ومفاجأة بشأن هويتها وعمرها الحقيقي (فيديو صادم )

عاجل وفي غاية الخطورة..مذيع قناة الجزيرة الشهير فيصل القاسم يتجاوز كل الحدود ويصف رئيس الجمهورية بانه ضعيف لا يمتلك اية صلاحيات وانه يشبه النملة الجرباء

صيني يقتل نفسه في السعودية للاشتباه باصابته بفيروس كورونا..والسلطات تعلن رسميا عقوبة الاعدام لمن يخفي اصابته بالفيروس او يزيف الحقائق والاعراض

مشرف حوثي بارز من بيت الجرموزي يصعق عبد الملك الحوثي ويهز السموات والارض بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا في قلب العاصمة صنعاء..لن تصدق ماذا فعل

ورد للتو..ورزاة العمل السعودية تصدر بيان رسمي بشأن ترحيل المخالفين لنظام الاقامة والاعفاء عن 80 في المائة من المخالفات لهذه الفئة وعدم ترحيلهم ( نص البيان )



وردنا الان.. الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة صادمة )

وقال الناشط والإعلامي حافظ مطير، يوم السبت: تمت مداهمة منزل خالد الأمير مساء يوم أمس في مدينة مأرب، الذي كان يشغل مدير المخازن في هيئة الإسناد والدعم اللوجستي التي يرأسها اللواء الركن أحمد الولي وهو من قام بتعيينه مديراً للمخازن.

مؤكداً إلقاء القبض عليه هو وزوج ابنته بتهمة العمل لصالح المليشيات الحوثية.

وأضاف، "ضبط بجواله العديد من مقاطع الفيديو الخطيرة التي تخدم المليشيات الحوثية".

تأتي هذه الواقعة في ظل تزايد الضغوط والمطالبات بتطهير الوظيفة العسكرية وهيكل وزارة الدفاع من الاختراقات في الإدارات والمواقع الحساسة خصوصاً بعد انتكاسة نهم والمخاطر المحدقة بمأرب والمعارك الضارية الجارية في الجوف.