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صنعاء - ياسمين الخيامي - قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب في حالة خطرة جدا بالمستشفى وتحت الحراسة المشددة عقب محاولة القضاء عليه بطريقة لا تلجاء اليها الا النساء واشباه الرجل

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