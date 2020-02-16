شكرا لبحثكم عن خبر شبوة .. مسلح يقتل طبيب داخل عيادته الخاصة لهذا السبب! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، صباح السبت، حاثة مؤلمة، إثر قيام مسلح بقتل طبيب داخل عيادته الخاصة. وقال مصدر محلي، بأن مسلح، أقتحم عيادة الدكتور سالم محمد العتيقي بـ مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، وأطلق عليه عدة رصاصات حتى فارق الحياة.

وأضاف المصدر، بأن القاتل، أقدم على ارتكابه هذه الجريمة، بحٌجة أن الدكتور تسبب بوفاة ابنه، بعد أن غرزه حقنه عندما كان مريض. و لاقت هذه الحادثه استنكاراً واسعاً بمحافظة شبوة.

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