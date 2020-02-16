شكرا لبحثكم عن خبر ذنبه ارتدى قميص احمر في عيد الحب! .. الحوثيون يعتدون بالضرب والسجن على ابن مدير الحقوق المدنية بصنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان ميليشيا الحوثي قامت بالاعتداء على شاب يمني في صنعاء بتهمة الاحتفال بعيد الحب . واضافت المصادر ان مسلحون حوثيون قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على ابن مدير المركز اليمني للحقوق المدنية نور الدين العزعزي في الشارع العام .

وقالت المصادر ان "ملهم نور الدين العزعزي " (16 عاما) اعتدى عليه الحوثيون في صنعاء بالضرب وتمزيق قميصه وكسر ساعته وقاموا بإيداعه السجن كامجرم بسبب لون قميصه الأحمر والذي كان مرتديه بالتزامن مع مناسبة عيد الحب.

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