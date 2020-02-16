شكرا لبحثكم عن خبر مصرع العشرات من الحوثيين بينهم قيادي بغارات جوية بعد تجمعهم حول حطام طائرة ”تورنيدوا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل العشرات من الحوثيين بينهم قيادي حوثي بعد تعرضهم للقصف الجوي أثناء تجمعهم حول حطام الطائرة "تورنيدوا" .

وقالت مصادر محلية لـ " المشهد اليمني " اليوم السبت أن القيادي الحوثي أبو توفيق والذي ينتمي إلى محافظة عمران و عشرات العناصر الحوثية قتلوا نتيجة تعرضهم لعشرات الغارات الجوية في منطقة المصلوب بمحافظة الجوف .

وأضافت المصادر أن طيران التحالف نفذ يوم أمس عدة غارات جوية على حطام الطائرة "تورنيدوا" ومحيطها في المصلوب بمحافظة الجوف بعدة غارات .

وأكدت المصادر أن حطام الطائرة تعرض للابادة بشكل كلي بالإضافة إلى جميع العناصر الحوثية التي تجمعت حول ركام الطائرة أغلبهم مازالوا مجهولين وتم التعرف فقط على بعضهم بعد معرفة أرقام الشارات الحديدة التي تعلقها المليشيا الحوثية في أيدي مقاتليها للتعرف عليهم في حالة تعرضهم للقصف . وعلنت جماعة الحوثي إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف من طراز "تورنيدو"، في محافظة الجوف شمالي اليمن. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف وهي تقوم بمهام عدائية".

وأضاف سريع، في تغريدة على "تويتر"، أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنولوجيا حديثة.

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