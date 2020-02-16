شكرا لبحثكم عن خبر نائب برلماني يهاجم ”هادي ومحسن والمقدشي” ويصف معركة الجوف بصفقة العوة لـ ”حضن الدولة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه نائب برلماني يمني، تساؤلات عما يحدث في محافظة الجوف، ولماذا تصمت الرئاسة ووزارة الدفاع عما يحدث هناك!

وقال عضو البرلمان اليمني شوقي القاضي، في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها "المشهد اليمني": إلى الرئيس هادي ونائبه ووزير دفاعه وأركانه: ما الذي يجري في محافظة الجَوف؟ ولماذا تحوّلت مليشيا الحوثي من المُدافِع إلى المُهاجِم؟!

يأتي هذا بالتزامن مع هجوم عنيف تشنه مليشيا الحوثي، في عدد من الجبهات بهدف السيطرة على الجوف، وسط تحذيرات واسعة من قيادات ونشطاء، بسبب تقاعس الشرعية عما يحدث بالمحافظة، محذرين من تكرار ما حدث في جبهة نهم.

واستغرب القاضي، من توقف الجبهات، وترك ساحة المعركة للحوثي قائلاً: لماذا توقّفتْ جميع جبهات الشرعية ضد الحوثي؟!

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وتسائل القاضي، هل تريد الشرعية والرئاسة تكرار مشهد عمران ونهم، في الجوف ومأرب، قائلاً: هل صفقتكم "إعادتها إلى حضن الدولة" وتسليمها للحوثيين بعد "عمران" أو "نِهْم" "تكتيكياً"؟!

#الجوف



شوقي القاضي

@shawkialkadhi

إلى الرئيس هادي ونائبه ووزير دفاعه وأركانه:

ما الذي يجري في محافظة الجَوف؟ ولماذا تحوّلت مليشيا الحوثي من المُدافِع إلى المُهاجِم؟! ولماذا توقّفتْ جميع جبهات الشرعية ضد الحوثي؟! وهل صفقتكم "إعادتها إلى حضن الدولة" وتسليمها للحوثيين بعد "عمران" أو "نِهْم" "تكتيكياً"؟!#الجوف

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7:32 AM - Feb 15, 2020