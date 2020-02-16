[الاحد 16 فبراير 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد اقلاع الرحلات ليوم الاحد 16 فبراير 2020م. كالتالي:

رقم الرحله 603.

خط الرحله :

القاهره - عدن .

الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره)

الوصول : 0645 صباحا.

رقم الرحله 532.

خط الرحله : عدن - الرياض.

الاقلاع : 0800 صباحا.

الوصول : 1100 ظهرا.

رقم الرحله : 533.

خط الرحله :

الرياض- عدن.

الاقلاع : 1230 ظهرا.

(توقيت الرياض)

الوصول : 1530 عصرا.

رقم الرحله 602.

خط الرحله :

عدن- القاهره. الاقلاع : 1630 مساء.

الوصول: 1900 مساء.

رقم الرحله 609.

خط الرحله : Advertisements القاهره - عدن .

الاقلاع : 0700 صباحا. (توقيت القاهره)

الوصول : 1100 ظهرا.

رقم الرحله 608.

خط الرحله : عدن - القاهره.

الاقلاع : 1230 ظهرا.

الوصول : 1500 عصرا.

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