شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن اغتيال قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي " تويتر- فيسبوك ، أنباء عن اغتيال قائد المنقطقة العسكرية الثالثة، اللواء محمد الحبيشي. وحسب المصادر، فقد تم ادخال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء "الحبيشي" الى مستشفى مأرب العام عقب تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ. وذكرت المصادر ان اللواء الحبيشي تعرض لمحاولة اغتيال عن طريق السم وهو في حالة حرجة الآن.

ولم يعلن أي مصدر رسمي تابع للحكومة الشرعية عن هذه الحادثة حتى هذه اللحظة.

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