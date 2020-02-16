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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحضرمي يشيد بموقف مجلس الأمن الموحد تجاه الأزمة فى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
الخليج 365
أشاد وزير الخارجية "محمد الحضرمى"، بالموقف الموحد لمجلس الأمن بشأن اليمن، مؤكدًا رغبة الحكومة الشرعية فى الوصول إلى حل سياسى فى اليمن.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء الحضرمى مع وزير الخارجية الاستونى يورماس رينسالو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليًا فى ألمانيا .
وأوضح الحضرمى أن الميليشيا المتمردة تستخدم الخزان النفطى العائم فى ميناء رأس عيسى ورقة سياسية وحملها المسؤولية الكاملة حول أى كارثة بيئية حال تعرض الخزان للانهيار، مشددًا على ضرورة أن يولى مجلس الأمن اهتماماً خاصاً لموضوع الخزان النفطى صافر.
واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع فى اليمن ودور استونيا من خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن فى المساعدة بحل الأزمة فى اليمن.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الاستونى أن بلاده بحكم مسؤوليتها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن حريصة على المساعدة فى حل الأزمة فى اليمن، وستعمل خلال فترة عضويتها على تحقيق هذه الغاية.
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