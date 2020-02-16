شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : عريس سعودي يحصل على كنز ثمين في ليلة زفافه .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جمع عريس سعودي أموالا طائلة في يوم عرسه، بعد إلقاء الحاضرين داخل قاعة الفرح أموال وفيرة على صحن وليمة لتنقيط العريس في يوم زفافه.

واوضح الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معازيم الفرح وهم يقدمون النقطة للعريس في طبق طعام كبير، لمجاملة العريس يوم زواجه .

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ويعد هذا الأمر أحد العادات الهامة بدول الخليج خاصة بالسعودية، خلال حفلات الزفاف لخلق الألفة والمودة بين العروسين، وهذه العادة تهدف إلى مساعدة العريس و دعمه في تكاليف الزواج عبر تقديم النقطة في يوم زفافه.

