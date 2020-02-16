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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري ويطيح بهذا القائد العسكري من منصبه الرفيع ويستبدله بقائد عسكري اخر ( الاسماء والمناصب )

الرئيس هادي يعيد تدوير قيادات الإخوان العسكرية

أصدر الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي ،السبت، قرار تعيين لأحد العسكريين الموالين لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، قائداً لأحد المحاور في الجيش الوطني.

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وقضى القرار الرئاسي بتعيين العميد عبد الرب صالح الأصبحي، قائداً لمحور البيضاء خلفاً للواء ناصر الخضر السوادي.

ويأتي القرار وسط حالة التذمر في أوساط أهالي محافظة البيضاء جراء هيمنة حزب الإصلاح الذي يتهمونه بإدارة شؤون محافظتهم من مأرب، بما فيها قرارات الإحلال لعناصر الحزب في المناصب القيادية العسكرية والإدارية وإقصاء أبناء المحافظة.

وقد برز اسم العميد عبدالرب الأصبحي الذي ينتمي لمديرية الطفة بمحافظة البيضاء بوصفه أحد العسكريين الموالين للإخوان لا سيما في جبهة قانية التي شهدت أثناء قيادته اللواء 117 مشاه جرائم فساد تتعلق بأسماء وهمية وحصر الانتساب إلى اللواء على كوادر الإصلاح والمتاجرة بالدعم العسكري المقدم من التحالف العربي ما تسبب في إعفائه من منصبه في وقت سابق من عام 2018م.

وتشهد البيضاء توقفاً شبه كلي لعمليات تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي، بسبب السيطرة الكاملة لحزب الإصلاح على قيادة الوحدات وإدارة الجبهات وفق حسابات ضيقة تخضع للابتزاز والتجارة.

وكان أهالي البيضاء طالبوا الرئيس هادي بالعمل على استقلالية محور البيضاء والألوية التابعة وإنهاء تدخلات الأحزاب السياسية واستيعاب المجندين الجدد والمنضمين من أبناء البيضاء إلى الألوية العسكرية التي تهيمن عليها المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب.