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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. هل تذكرون الطائرة الحربية السعودية التي اسقطها الحوثيين.شاهد الانتقام السعودي الرهيب الذي قهر ابو علي الحاكم وابكى كل الحوثيين

بعد ساعات من قيام ميليشات الحوثي بإسقاط طائرة مقاتلة تابعة للتحالف وفي اول رد فقد دمرت مقاتلات التحالف العربي، غرفة عمليات وقيادة وسيطرة في مديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة ولقي كل من داخلها مصرعهم.

وأكدت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت غارات أخرى على مناطق متفرقة في كل من مديرية رازح وسحار وساقين. كما أكّدت القوات المشتركة، أنّ الميليشيا حاولت اختراق خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة دون جدوى، لكن سرعان ما تم كسرها وتكبيدها خسائر فادحة.

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كما ضاعفت الميليشيا خسائرها في جبهة كيلو 16 شرق المدينة، بمحاولة تسلل مكشوفة.

وفي جنوب محافظة الحديدة، كسرت وحدات من القوات المشتركة، محاولة تسلل مماثلة في جبهة حيس.