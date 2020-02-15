“صحة إب“ تضع عائدين من الصين تحت الحجر الصحي احترازاً من “كورونا“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

تواصل السلطات الصحية والمحلية بمحافظة إب، احتجاز وعزل 12 شخصاً في منزل سكني بعد عودتهم من جمهورية الصين الشعبية، التي ينتشر فيها فيروس "كورونا".



وأفادت مصادر محلية وطبية متطابقة احتجاز وعزل 12 شخصاً بمنزل "بيت الصين"، حيث كان سكن الأطباء الصينين بالمدينة القديمة في إب، عادوا قبل أيام قليلة من بلادهم.

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وقال مصدر طبي إن إجراءات العزل والحجز يفترض أن تكون في المحافظات التي يصل إليها المسافرون مباشرة عبر المطارات والمنافذ البرية، لا في محافظات تقع وسط البلاد بعد أن يكونوا قد سافروا لوقت طويل منذ وصولهم المنافذ.

وأضاف أن اجراءات العزل المتخذة، إجراءات عادية وبسيطة وليست كافية لمنع انتشار الفيروس فيما لو حدث انتقال حقيقي عبر المسافرين إلى المحافظة أو أي محافظات مجاورة.

وعارض وجهاء وعقال حارات وناشطون اتخاذ مبنى سكني للعزل والإحتجاز وسط حي يقطنه الآلاف من السكان.

ووقع وجهاء كثر بمدينة إب شكوى تطالب برفع المحتجزين من مبنى الصين ونقلهم إلى أماكن بعيدة خارج مدينة إب.