شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تفشل محاولة تسلل والتفاف لمليشيا الحوثي في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبال "عار" بمديرية الصفراء بمحافظة صعده.



وقال العميد محمد الغنيمي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وان مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا وتعزيزاتها، أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار".

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