شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : واشنطن ترفض منح حميد الأحمر تأشيرة دخول إلى أراضيها!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/15 الساعة 10:35 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

رفضت السلطات الأمريكية منح عضو مجلس النواب ورجل الأعمال الشهير المعروف "بالصندقة" والقيادي الإصلاحي البارز حميد الأحمر تأشيرة دخول إلى أراضيها ضمن وفد برلماني يعتزم زيارة الولايات المتحدة رسمياً. Advertisements وقالت مصادر أن وفد برلماني ينوي زيارة الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة إلا أن السلطات الأمريكية رفضت إصدار تأشيرة للأحمر، موضحاً ان الوفد يضم سلطان العتواني وناصر الكسادي وعبدالعزيز جباري، مشيراً إلى أن السلطات الأمريكية اعترضت على عضوية الأحمر للوفد ورفضت منحه تأشيرة دخول فيما منحت تأشيرات الدخول لبقية أعضاء الوفد.

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