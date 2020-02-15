شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين قائد عسكري جديد للمنطقة العسكرية السابعة شرق العاصمة صنعاء"جبهة نهم "!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/15 الساعة 11:06 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كلفت قيادة وزارة الدفاع اليمنية اليوم السبت رئيس أركان حرب للمنطقة العسكرية السابعة شرق العاصمة صنعاء. Advertisements وقضى التكليف تعيين اللواء الركن الحرملي رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة قائدا للواء 125.

ويعد الحرملي من القيادات العسكرية الوحيدة الذي حافظ على مواقعه في جبهة نهم شرق العاصمة إلى جانبه اللواء 81 مشاه.



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