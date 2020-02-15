شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..لحظة اسقاط الحوثيين طائرة حربية للتحالف ..وهذا مصير الطيارين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/15 الساعة 10:17 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

لا يزال مصير طاقم طائرة التورنيدو السعودية التي اسقطتها مليشيات الحوثي منتصف ليل الجمعة السبت في الجوف غامض.

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حيث اصدر التحالف العربي بيانين اليوم السبت اكد فيه عن سقوط طائرة ترنيدو في الجوف دون ان يشير الى مصير الطيارين.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم اصدر البيان الثاني اعلن فيه ان مقاتلات التحالف نفذت عمليات بحث وانقاذ قتالي في موقع سقوط الطائرة زادت عملية البحث الى حادث عرضي راح ضحيته ضحايا مدنيين.

وبثت مليشيات الحوثيين فيديو لحظة استهداف الطائرة السعودية وقفز طيارين من داخلها لحظة استهدافها في الجو.

فيما تشير معلومات اولية عن تمكن مليشيات الحوثيين من القاء القبض على الطيارين بعد اسقاط الطائرة بساعتين .

وحتي اللحظة لم يصدر اي جهة رسمية تكشف عن مصير الطيارين السعوديين.

