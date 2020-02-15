شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : مصير مرعب ونهاية صادمة للصحفي الذي هدد نانسي عجرم وزوجها بالقتل ثأراً للقتيل محمد الموسى ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا تتوقف التطورات المتلاحقة في قضية قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم السوري محمد الموسى الذي قضى برصاص زوجها د.فادي الهاشم.

فبعد الكشف عن أن الجثمان لم يُدفن بعد، وكذلك قرار تشريحه، تداول نشطاء فيديو لإلقاء القبض على الصحفي السوري الذي هدّد نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بالقتل، ثأراً للقتيل محمد موسى.

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هدد نانسي عجرم وزوجها بالقتل ثأراً

ويعود السبب في طلب أسرة القتيل السوري بتشريح جثته لوجود شكوك لديهم “يأملون أن يوضحها تشريح الجثمان “، معتبرين كذلك أن أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات.

ومن المتوقع أن تنتهي العملية خلال الايام القليلة المقبلة، من ثمّ سيتم دفن القتيل في مسقط رأسه بسوريا.