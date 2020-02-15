شكرا لمتابعة خبر عن اشجع قطة في العالم..لايجروء على فعلها لا النمور ولا الفهود ولا اشرس الحيوانات ..شاهد بالصورة ماذا حدث لهذه القطة الشجاعة التي تحدث ملك الغابة ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اشجع قطة في العالم..لايجروء على فعلها لا النمور ولا الفهود ولا اشرس الحيوانات ..شاهد بالصورة ماذا حدث لهذه القطة الشجاعة التي تحدث ملك الغابة ( صورة )

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