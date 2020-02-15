شكرا لمتابعة خبر عن بعد عزله من إمامة جامع زايد في الإمارات.. الداعية “وسيم يوسف” يفاجئ الجميع ويتجه للغناء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد عزله من إمامة جامع زايد في الإمارات.. الداعية “وسيم يوسف” يفاجئ الجميع ويتجه للغناء (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأول ظهور للداعية وسيم يوسف، بعد عزله من إمامة جامع زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وظهر وسيم يوسف في بث مباشر على حسابه بموقع “تويتر”، وهو يغني لمطربة مصرية، بقوله: “حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه”، مضيفًا: “أم كلثوم الله يرحمها”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

اشجع قطة في العالم..لايجروء على فعلها لا النمور ولا الفهود ولا اشرس الحيوانات ..شاهد بالصورة ماذا حدث لهذه القطة الشجاعة التي تحدث ملك الغابة ( صورة )

تقرير بريطاني يوجه اتهام خطير للرئيس هادي ويكشف بالاسم الوزير الذي قدم له عمولة قدرها 20 مليون دولار مقابل الموافقة على هذه العملية ( تعرف على الوزير )

خبير روسي يباغت الجميع ويكشف عن نبتة يمنية مذهلة تتواجد في كل منزل يمني وتكافح الفيروس وتمنع من يتناوله من الاصابة بالفيروس القاتل

بعد عزله من إمامة جامع زايد في الإمارات.. الداعية “وسيم يوسف” يفاجئ الجميع ويتجه للغناء (فيديو)

الامير الوليد بن طلال يباغت الجميع ويعلن رسميا انه يثق ثقة مطلقة بالمغتربين المينيين ويصفهم بانهم انشط عمالة في العالم ويعدهم بانه سيجعل غالبيتهم سعداء ومن الاثرياء

شاهد.. أول ظهور فاضح لخطيبة ‘‘الوليد مقداد’’ نجم طيور الجنة .. ومفاجأة بشأن هويتها وعمرها الحقيقي (فيديو صادم )

عاجل وفي غاية الخطورة..مذيع قناة الجزيرة الشهير فيصل القاسم يتجاوز كل الحدود ويصف رئيس الجمهورية بانه ضعيف لا يمتلك اية صلاحيات وانه يشبه النملة الجرباء

Advertisements

صيني يقتل نفسه في السعودية للاشتباه باصابته بفيروس كورونا..والسلطات تعلن رسميا عقوبة الاعدام لمن يخفي اصابته بالفيروس او يزيف الحقائق والاعراض

مشرف حوثي بارز من بيت الجرموزي يصعق عبد الملك الحوثي ويهز السموات والارض بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا في قلب العاصمة صنعاء..لن تصدق ماذا فعل

ورد للتو..ورزاة العمل السعودية تصدر بيان رسمي بشأن ترحيل المخالفين لنظام الاقامة والاعفاء عن 80 في المائة من المخالفات لهذه الفئة وعدم ترحيلهم ( نص البيان )



وردنا الان.. الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة صادمة )

الداعية “وسيم يوسف” يتجه للغناء

وقررت الإمارات إعفاء وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير بالعاصمة أبوظبي، بعد أيام قليلة من حديث حول خلافات ومشاكل بينه وبين شباب إماراتيين.





ونشر مركز جامع الشيخ زايد بيانا أعلن فيه أنه “بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد الآن إماما وخطيبا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير”.





وجاء قرار الإعفاء بعد جدل أثاره نشر يوسف مقطع فيديو يشكو فيه من معاملة بعض الشباب الإماراتيين له وإيذائهم له ولعائلته بتعليقاتهم.

وكان الإعلامي الإماراتي، عبدالله بن دفنا، ذكر في مقطع فيديو نشره على حسابه في “سناب شات”، أن وسيم يوسف ارتكب خطأين تسببا في عزله من إمامة جامع زايد الكبير في أبو ظبي.

وأوضح “بن دفنا”، أن “الخطأين أولهما التشهير بشخصية داخل الإمارات (ضاحي خلفان) لها احترامها وتقديرها عبر تلفزيون مصر، والثاني التشهير بأبناء الشيخ زايد، وادعاؤه أنه يتعرض للتهديد من قبلهم”.

وكان الداعية الإماراتي قد نشر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يشرح فيها سبب رفعه قضايا ضد من أساءوا إليه من داخل الإمارات على مواقع التواصل.

وأعرب الداعية يوسف عن استعداده للتنازل عن القضايا إذا اعتذر المدّعى عليهم عن شتمهم له.

وسيم يوسف يتجه للغناء بعد عزله من إمامة جامع الشيخ زايد

وكان الداعية المعروف بدعمه للنظام ولحكام الإمارات، واجه سيلا من الشتائم بسبب مواقفه وتفسيره للأحاديث النبوية.

وكان آخر مواقفه التي أثارت الجدل تغريدة له أثنى فيها على بناء تجمع الديانات السماوية الذي من المنتظر الانتهاء منه في 2022.



وقال يوسف في شريط فيديو، إن الشتائم بحقه آذته وآذت عائلته ووصلت لحد تعرض ابنه للضرب، مما اضطره لمقاضاة الذين يستهدفونه، لكنه قال إنه مستعد لسحب الدعاوى إذا أعرب الذين يستهدفونه عن ندمهم واعتذروا.

وكانت محكمة جنح أبوظبي في دولة الإمارات، قررت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في الدعاوى المقامة من الداعية يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، إلى جلسة الخامس من شباط/فبراير المقبل، للاطلاع واتخاذ القرارات في شأن الطلبات.

ورفع وسيم يوسف 19 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما هدد بمقاضاة كل من يسيء إليه من داخل الإمارات على مواقع التواصل.

جدير بالذكر أن وسيم يوسف، من مواليد يوليو/حزيران 1982، بمدينة أربد في الأردن معقل السلفية الجهادية، إلا أنه حصل لاحقًا على الجنسية الإماراتية، ودأب على التشكيك في الدين الإسلامي.