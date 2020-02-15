شكرا لمتابعة خبر عن تقرير بريطاني يوجه اتهام خطير للرئيس هادي ويكشف بالاسم الوزير الذي قدم له عمولة قدرها 20 مليون دولار مقابل الموافقة على هذه العملية ( تعرف على الوزير ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تقرير بريطاني يوجه اتهام خطير للرئيس هادي ويكشف بالاسم الوزير الذي قدم له عمولة قدرها 20 مليون دولار مقابل الموافقة على هذه العملية ( تعرف على الوزير )

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