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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبير روسي يباغت الجميع ويكشف عن نبتة يمنية مذهلة تتواجد في كل منزل يمني وتكافح فيروس كورونا وتمنع من يتناوله من الاصابة بالفيروس القاتل



الثوم من النباتات التي تقوي مناعة الجسم لدى الإنسان، ولكن هل يمكن للثوم الذي يوصف دائما للمصابين بأمراض البرد والجهاز التنفسي أن يساعد في الوقاية من فيروس «كورونا» الجديد؟. هذا ما كشفه الخبير الروسي الدكتور زايتسوف أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة في مقابلة مع صحيفة «أرغومينتي أي فاكتي» إذ قال إن أعراض الإصابة بـ«كورونا الجديد» شبيهة بأعراض الإنفلونزا. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: اشجع قطة في العالم..لايجروء على فعلها لا النمور ولا الفهود ولا اشرس الحيوانات ..شاهد بالصورة ماذا حدث لهذه القطة الشجاعة التي تحدث ملك الغابة ( صورة ) تقرير بريطاني يوجه اتهام خطير للرئيس هادي ويكشف بالاسم الوزير الذي قدم له عمولة قدرها 20 مليون دولار مقابل الموافقة على هذه العملية ( تعرف على الوزير ) خبير روسي يباغت الجميع ويكشف عن نبتة يمنية مذهلة تتواجد في كل منزل يمني وتكافح الفيروس وتمنع من يتناوله من الاصابة بالفيروس القاتل بعد عزله من إمامة جامع زايد في الإمارات.. الداعية “وسيم يوسف” يفاجئ الجميع ويتجه للغناء (فيديو) Advertisements الامير الوليد بن طلال يباغت الجميع ويعلن رسميا انه يثق ثقة مطلقة بالمغتربين المينيين ويصفهم بانهم انشط عمالة في العالم ويعدهم بانه سيجعل غالبيتهم سعداء ومن الاثرياء شاهد.. أول ظهور فاضح لخطيبة ‘‘الوليد مقداد’’ نجم طيور الجنة .. ومفاجأة بشأن هويتها وعمرها الحقيقي (فيديو صادم ) عاجل وفي غاية الخطورة..مذيع قناة الجزيرة الشهير فيصل القاسم يتجاوز كل الحدود ويصف رئيس الجمهورية بانه ضعيف لا يمتلك اية صلاحيات وانه يشبه النملة الجرباء صيني يقتل نفسه في السعودية للاشتباه باصابته بفيروس كورونا..والسلطات تعلن رسميا عقوبة الاعدام لمن يخفي اصابته بالفيروس او يزيف الحقائق والاعراض مشرف حوثي بارز من بيت الجرموزي يصعق عبد الملك الحوثي ويهز السموات والارض بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا في قلب العاصمة صنعاء..لن تصدق ماذا فعل ورد للتو..ورزاة العمل السعودية تصدر بيان رسمي بشأن ترحيل المخالفين لنظام الاقامة والاعفاء عن 80 في المائة من المخالفات لهذه الفئة وعدم ترحيلهم ( نص البيان )

وردنا الان.. الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة صادمة ) وأضاف: جهاز المناعة القوي لا يخاف من الأمراض الفيروسية، وفيروس «كورونا» يهاجم بالدرجة الأولى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، لذلك فإن تناول الثوم يعزز مناعة الجسم، لأنه يحتوي على مبيدات نباتية Phytoncides وهي مركبات عضوية متقلبة مضادة للميكروبات لها خاصية مضادة للفيروسات، أي أن الثوم فعلا يعزز مناعة الجسم ويحمي من الإصابة بفيروس كورونا. وبحسب ما نقله موقع روسيا اليوم أكد الخبير الروسي أنه من أجل تحسين مقاومة الجسم يجب تناول الثوم باعتدال، مثلا تناول فصين في اليوم، واحد في الصباح والآخر في المساء؛ لأن تناول كمية كبيرة منه قد يؤذي المعدة، كما أن الثوم ضار جدا في حالات قرحة المعدة والحموضة المنخفضة والتهاب المعدة

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