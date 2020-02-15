شكرا لمتابعة خبر عن الامير الوليد بن طلال يباغت الجميع ويعلن رسميا انه يثق ثقة مطلقة بالمغتربين المينيين ويصفهم بانهم انشط عمالة في العالم ويعدهم بانه سيجعل غالبيتهم سعداء ومن الاثرياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الامير الوليد بن طلال يباغت الجميع ويعلن رسميا انه يثق ثقة مطلقة بالمغتربين المينيين ويصفهم بانهم انشط عمالة في العالم ويعدهم بانه سيجعل غالبيتهم سعداء ومن الاثرياء

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كانت هذه تفاصيل خبر الامير الوليد بن طلال يباغت الجميع ويعلن رسميا انه يثق ثقة مطلقة بالمغتربين المينيين ويصفهم بانهم انشط عمالة في العالم ويعدهم بانه سيجعل غالبيتهم سعداء ومن الاثرياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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