الكمالي يتفقد ملعب سيئون ويؤكد سعي الحكومة لاستكماله 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 الخليج 365 - سيئون تفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم ملعب سيئون للتعرف على احتياجاته واتمام تجهيزاته.

Advertisements وأكد الكمالي اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمنشئات الرياضية وجعل العام ٢٠٢٠ عاما للمنشئات وتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية لتكون ركيزة أساسية لإقامة البطولات المحلية. وأشار الى النجاحات الكبيرة التي تحققها المنتخبات الوطنية مما سينعكس ايجابا على الرياضة المحلية بشكل عام.

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