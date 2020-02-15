اخبار الخليج / اخبار اليمن

تدشين مشاريع الطاقة الشمسية لعدد من آبار المياه بمديرية زمخ ومنوخ بصحراء حضرموت

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشاريع الطاقة الشمسية لعدد من آبار المياه بمديرية زمخ ومنوخ بصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

تدشين مشاريع الطاقة الشمسية لعدد من آبار المياه بمديرية زمخ ومنوخ بصحراء حضرموت

الخليج 365 - المكـلا

برعاية ودعم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دشن مدير عام مديرية زمخ ومنوخ الشيخ محمد سالم بن مهنأ مشاريع الطاقة الشمسية لعدد من آبار المياه الجوفية بالمديرية.

Advertisements

 

وأوضح مدير عام المديرية بأن الآبار التي تم تركيب الطاقة الشمسية لها هي بئر الوقط ويمنه وجحوف والنفيس، وتغذي مناطق متعددة في عدد من مناطق المديرية الصحراوية المترامية الأطراف، وتخدم هذه الآبار كل المواطنين القاطنين في تلك المناطق وستخفف عنهم مشقة البحث عن المياه وشرائها وستعفيهم من التكاليف الباهظة لمادة الديزل وقطع الغيار الخاصة بمكائن ضخ المياه بالمديرية.

 

وشكر مدير عام مديرية زمخ ومنوخ بإسم السلطة المحلية بالمديرية وأعيان وأبناء زمخ ومنوخ، المحافظ البحسني على اهتمامه بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، ويؤكد اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالمحافظات الصحراوية التي حرمت خلال العقود الماضية من مشاريع التنمية الحيوية والمرتبطة بحياة المواطن اليومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مشاريع الطاقة الشمسية لعدد من آبار المياه بمديرية زمخ ومنوخ بصحراء حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا