الكشف عن معلومات جديدة حول السلاح المستخدم في إسقاط طائرة التورنيدو بالجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال مصدر عسكري رفيع بوزارة الدفاع “إن السلاح المستخدم في إسقاط طائرة التورنيدو التابعة لتحالف العدوان في الجوف جزء من منظومة دفاع جوي جديدة محلية الصنع ومتطورة”.

وأشار المصدر إلى أن هذه هي التجربة العملانية الأولى للسلاح المستخدم في إسقاط طائرة تورنيدو البريطانية.. مؤكداً أن منظومة الدفاع الجوي الجديدة تشكل عائقا جديًا أمام الطيران المعادي.

وأسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية مساء أمس الجمعة، طائرة حربية نوع تورنيدو تابعة للعدوان في محافظة الجوف أثناء قيامها بمهام عدائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو متطور يمتلك تكنولوجيا حديثة.. مؤكداً أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب لذلك ألف حساب.

مواصفاتُ الطائرة المستهدَفة ومعلوماتٌ عنها

* مقاتلة من طراز “تورنادو” بريطانية الصنع، تعملُ في القوات الجوية السعودية منذ عام 1986، وهي متعددة المهام تستطيعُ تنفيذ هجمات أرضية، ويمكنها المشاركة في معارك دفاعية.

* يوجد بها نقاطُ تعليق على جسم الطائرة على الأجنحة تمكِّنُها من حَمْل أنواع مختلفة من الصواريخ الطوّافة وصواريخ الهجوم الأرضي.

* تستطيع النسخة “إف — 3” من الطائرة أن تقومَ بمهامِّ دفاعية بما تحمله من صواريخ طويلة المدى مضادة للطائرات.

* تعمَلُ في القوات الجوية الملكية البريطانية منذ عام 1982، ويوجدُ منها نسخةٌ بحرية يمكنها العمل على متن حاملات الطائرات.