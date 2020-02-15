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احتجاز 12 شخصا في مسكن طبي بإب بعد عودتهم من الصين 

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

احتجاز 12 شخصا في مسكن طبي بإب بعد عودتهم من الصين 

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إب - الخليج 365

 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، باحتجاز 12 شخصا عادوا من الصين في مسكن طبي وسط الأحياء السكنية بالمدينة القديمة.

وأضاف مصدر طبي، بأن  الحجز احترازياً للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا. 

ورفضت وجاهات قبلية تواجد المحتجزين في مناطقهم، داعية  إلى نقلهم إلى أماكن ملائمة وأكثر أمناص خارج المدينة.  

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