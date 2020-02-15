شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتجاز 12 شخصا في مسكن طبي بإب بعد عودتهم من الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 Advertisements إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، باحتجاز 12 شخصا عادوا من الصين في مسكن طبي وسط الأحياء السكنية بالمدينة القديمة.

وأضاف مصدر طبي، بأن الحجز احترازياً للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا. ورفضت وجاهات قبلية تواجد المحتجزين في مناطقهم، داعية إلى نقلهم إلى أماكن ملائمة وأكثر أمناص خارج المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز 12 شخصا في مسكن طبي بإب بعد عودتهم من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.