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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتجاز 12 شخصا في مسكن طبي بإب بعد عودتهم من الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، باحتجاز 12 شخصا عادوا من الصين في مسكن طبي وسط الأحياء السكنية بالمدينة القديمة.
وأضاف مصدر طبي، بأن الحجز احترازياً للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.
ورفضت وجاهات قبلية تواجد المحتجزين في مناطقهم، داعية إلى نقلهم إلى أماكن ملائمة وأكثر أمناص خارج المدينة.
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