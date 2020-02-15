شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالحراك الجنوبي ل"اليمن العربي": الحرب الحالية شمالية جنوبية في كل المجالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

قال أحمد قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي، إن الحرب الحالية علي المجلس الانتقالي في عدن هي حرب شمالية جنوبية، فمن الجانب العسكري كل من الحوثيين والإخوان يضغطون علي الجنوب، سواء الحوثي من جبهات ثرة والضالع، أو الإخوان من أبين وشبوة.



وأكد قاسم ل"الخليج 365"، أن هناك حرب في الخدمات أيضا شمالية جنوبية، حيث تتعمد الحكومة الشرعية عدم توفيرها للجنوبيين، مثل الكهرباء والانترنت وحتى الروتي في بعض الأحيان.

وأضاف القيادي في الحراك الجنوبي، أن هناك جانب اقتصادي لهذه الحرب الشمالية الجنوبية متمثل في انهيار سعر الريال اليمني مما سبب في غلاء فاحش في الأسعار، وعدم صرف الرواتب خاصة العسكرية منها. وبين قاسم، أن الإخوان المسلمين يرفعون شعار أن تحرير صنعاء يمر بتحرير عدن، رغم قربهم من صنعاء التي لا يفصلها عنهم سوس كيلومترات قليلة، مشيرا إلى أن الشماليين يشنون حرب شاملة ضد الجنوب من أجل عدم تحقيق استعادة دولته مرة أخرى.