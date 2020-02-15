شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مسؤول بتعز يؤكد اهتمام السلطة المحلية بالتعليم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي صباح اليوم السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٠م، اهتمام قيادة السلطة المحلية بالتعليم والعملية التعليمية والعمل على الإرتقاء بالجانب التعليمي .



جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الندوة العلمية الاولى التي نظمتها جامعة الحكمة برعاية محافظ المحافظة وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ،حيث تهدف هذه الندوة الى دراسة مشكلات وحلول التعليم ، وذلك بحضور عدد من مدراء المكاتب التفيذيه بالمحافظة.

وأكد الدكتور المخلافي ،أن احد مشاكل التعليم والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في المحافظة بمختلف مستوياتها، هي نتائج الحرب الاخيرة التي شنها الانقلابيين على تعز وأكثرها حضورا لارتباطها المباشر بفئات واسعة تضم الطلبة، والأكاديميين، ومؤسسات التعليم نفسها.

والتي لا تزال تعاني تركة الحرب ومخلفاتها التي ألقت بظلالها الأليمة على قطاع التعليم، والذي يعد ضمن عدد من القطاعات الأخرى، الاكثر تضررا من حرب المليشيات الإنقلابية.

غير أن الأخطر فيما يتعلق بقطاع التعليم، هو أن كل المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية تنعكس بشكل مباشر على عملية التعليم وتؤثر سلباً فيها.

ونوه الدكتور المخلافي أن السلطة المحلية عملت على متابعة مشاكل انقطاع المرتبات والكتاب المدرسي والحلول الجذرية لمشاكل النازحين وعملية إستيعابهم في جميع المرافق التعليمة بالمحافظة.

وقال وكيل أول المحافظة، نؤكد دعمنا لكافة الخطط الرامية لتعزيز وتطوير عملية التعليم ،كما نجدد دعوتنا للمنظمات الدولية لمضاعفة تدخلاتها في قطاع التعليم، من خلال ترميم المدارس والمؤسسات المتضررة، ودعم خطط وبرامج تطوير وتجويد العملية التعليمية.

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وثمن وكيل أول المحافظة جهود فرع جامعة الحكمة بالمحافظة، ودورها الايجابي في الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها وكذا اهتمامها بإقامة مثل هذه الندوات المهمة بحثاً عن حلول ومعالجات لمشكلات التعليم بمحافظة تعز.

ونوه وكيل أول المحافظة أن السلطة المحلية ستكون حاضرة لتبني ودعم اي توصيات أو مقترحات من شأنها التغلب على الصعوبات والمشاكل التي تواجه التعليم، والدفع بالعملية إلى الامام.

من جانبه تطرق مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ عبدالواسع شداد ، إلى عدد من الجهود المبذولة من قبل المكتب في عملية متابعة صرف مرتبات الكادر التعليمي وعملية متابعة توفير الكتاب المدرسي وعملية ترميم بعض المدراس بالتعاون مع السلطة المحلية.

من جانبه أشار رئيس جامعة الحكمة الدكتور عبده الكليبى أن هذه الندوة تأتي ضمن خطة الجامعه في عملية دعم العملية التعليمية رغم ظروف الحرب والحصار التى تمر بها محافظة تعز وانعكاس ذلك على العملية التعليمية إلى تحسين التعليم وتجويد مخرجاته.

وقد تخللت الندوه عدد من الاوراق التي قدمها كوكبة من الاكادميين والباحثين المتخصصين والتربوين والتى سلطت الضوء على أهم المشكلات التى يعاني منها التعليم في مراحله المختلفة وذلك من أجل الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تعزيز الاهتمام بالتعليم وإصلاح العملية التعليمية.

حضر الندوة عدد من مدراء المكاتب التنفيذية، وعميد كلية التربية أ.د.حلمي الشيباني، ورؤساءالجامعات الاهلية ، وعدد من الباحثين والاكادميين، وممثلي المنظمات العاملة في مجال التعليم.