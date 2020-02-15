معلمو العود ونازحو إب يناشدون الرئيس ووزيري التربية والمالية صرف مرتباتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

إب - الخليج 365

ناشد معلمو مدارس مخلاف العود بمديرية النادرة، ونازحو محافظة إب، ناشدوا رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية صرف رواتبهم الموقوفة منذ شهر أكتوبر 2019م.



وشكا المئات من المعلمين تدهور أوضاعهم المعيشية جراء توقف رواتبهم التي لا تكفي للمواد الأساسية من دقيق وسكر، ناهيك عن متطلبات ومقومات الحياة الأخرى حد قولهم.

Advertisements

وقال المعلمون إن الحكومة الشرعية لم تكتف بإيقاف مرتباتهم بل أحرمتهم الزيادات السنوية التي تمنحها لموظفي الدولة بما فيهم موظفو التربية والتعليم.

وأضاف المعلمون أنه أعقب عملية حرمانهم من الزيادات السنوية إيقاف رواتبهم الزهيدة لمدة أربعة شهور متتالية.

وبحسب مصادر محلية ومتطابقة فإن العشرات من معلمي مخلاف العود ونازحي محافظة إب باعوا ممتلكاتهم العينية والعقارية وحتى المنقولة التي كانت بمثابة تراثا ورثوها من الآباء والأجداد، باعوها في سبيل توفير أبسط متطلباتهم المعيشية.

وفي سياق آخر، يتعرض معلمو مدارس العود لحصار خانق وإيذاء وإقامة جبرية تفرضه عليهم الميليشيا الإنقلابية نتيجة موقف مخلاف العود المساند للسلطة والحكومة الشرعية خصوصا لما للمعلمين من دور وإسهام في التوعية والتأثير المجتمعي.