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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل: بطريقة لا تخطر على بال إبليس "محتال يسرق" أكثر من مليون ريال سعودي من داخل صرّاف في حي السلي بالرياض..؟تفاصيل الحادثة"

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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل: بطريقة لا تخطر على بال إبليس "محتال يسرق" أكثر من مليون ريال سعودي من داخل صرّاف في حي السلي بالرياض..؟تفاصيل الحادثة" تمّكن لصوص من سرقة 1.400.000 ريال بعد تفجير صراف آلي بحي السلي في العاصمة الرياض. هذا وتعّد عملية السطو هذه الأولى في المملكة التي تتم باستخدام التفجير عن طريق الغاز من أجل فتح خزينة الصراف. وأظهرت مشاهد “فيديو” بعد عملية السطو، تدمير الصراف بالكامل وإلحاق أضرار فادحة في وتطاير الحجارة والزجاج بالمكان.









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